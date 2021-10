Mbappé confiesa que intentó irse al Real Madrid pero el PSG se negó

“Acepto tener que correr aún cuando (Lionel) Messi camina”, confesó el delantero francés Kylian Mbappé al reconocer que existe “una jerarquía establecida” dentro del plantel del París Saint-Germain entrenado por Mauricio Pochettino.

En diálogo con “L’ Equipe”, el campeón mundial reiteró su decepción por el frustrado pase al Real Madrid en el reciente mercado de pases, pero descartó que su deseo de partir esté vinculado al arribo del astro argentino al equipo parisino.

“Nunca imaginé que él dejaría el Barcelona”, admitió Mbappé al explicar que su decisión de alejarse del Parque de los Príncipes “la había analizado durante mucho tiempo y a consciencia”.

“Fue el club el que decidió no venderme y por eso no tuve ningún problema en seguir jugando en PSG desde agosto. Siento que estoy en un gran equipo, en un lugar en el que soy feliz”, aclaró aún cuando todo parece indicar que dejará el club parisino a fin de la actual temporada sin cargo para mudarse a la “Casa Blanca” de Madrid.

“Cuando decidí marcharme lo hice porque sentí que mi aventura aquí estaba terminada y quería afrontar nuevos desafíos. Si me hubiese ido en agosto, sólo hubiera sido para jugar en Real Madrid. Partir era un paso lógico en mi carrera”, agregó el delantero de 22 años.

“Cuando me enteré que no sería transferido, eso me golpeó porque si tu idea es irte y debes quedarte, por lo general no eres feliz”, confesó aún cuando reconoció de inmediato que esa sensación “ya quedó atrás”.

Hasta el final de esta temporada al menos, PSG seguirá disfrutando del talento y de los goles de Mbappé, una pieza clave junto con Messi y con el brasileño Neymar para las ambiciones del club parisino de conquistar por primera vez la Champions League.

Un tridente ofensivo temible que, sin embargo, también tiene sus tensiones internas, tal como reconoce el delantero francés al confirmar que sí insultó a Neymar en el triunfo por 2-0 sobre Montpellier en la Ligue 1.

“Sí, me enojé con él, pero son cosas que suceden en el fútbol habitualmente, sobre todo porque queremos ganar”, afirmó Mbappé, reiterando conceptos vertidos en la víspera en una entrevista con Rmc. (ANSA).