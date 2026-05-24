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MEF inicia consultas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027

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8 horas atrás

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Un total de 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales, iniciarán el lunes 25 de mayo, el proceso de consultas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad encargada de analizar y evaluar las solicitudes presentadas por cada organismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 269 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Las vistas presupuestarias se desarrollarán hasta el 5 de junio de 2026 y contarán con la participación de Ministros, Viceministros y Directores de las distintas entidades, informó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía.

Durante la primera jornada comparecerán ante representantes del MEF, la Dirección General de Contrataciones Públicas, Autoridad de Pasaporte de Panamá, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Tribunal de Cuentas Autoridad de Seo Urbano y Domiciliario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Autoridad de Aeronáutica Civil y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce, para sustentar sus necesidades, programas y proyectos correspondientes a la vigencia fiscal 2027.

Mejía explicó que este proceso contempla, en una primera etapa, la preparación de cifras preliminares de cada institución, así como la identificación de sus principales necesidades. Posteriormente, se procederá con la evaluación y elaboración del anteproyecto de ley de presupuesto.

El funcionario indicó que, una vez elaborado el anteproyecto, este será revisado por el despacho superior con el objetivo de acordar las cifras definitivas y presentarlo posteriormente ante el Consejo de Gabinete para su aprobación. Añadió que se espera que, a finales de julio de la presente vigencia fiscal, el documento sea remitido a la Asamblea Nacional, donde deberá cumplir tres debates: el primero en la Comisión de Presupuesto y los dos restantes en el Pleno Legislativo.

Tras ser sancionado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la Dirección de Presupuesto de la Nación incorporará la información al sistema para publicar en línea el Presupuesto General del Estado, a más tardar el 1 de enero de 2027, agregó Mejía.

Durante el proceso de vistas presupuestarias participan, por parte del MEF, la viceministra de Economía, el director de Programación de Inversiones, analistas institucionales y jefes de departamento.

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