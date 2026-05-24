CCIAP respalda nombramiento de Ilya de Marotta en el Canal

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en su acostumbrado pronunciamiento dominical, expresó su optimismo por el nombramiento de Ilya Espino de Morato como administradora del Canal de Panamá.

Comunicado completo:

La designación de la ingeniera Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá constituye un momento histórico para el país. Por primera vez, una mujer asumirá la conducción de nuestra vía interoceánica, uno de los activos más estratégicos de la Nación y referencia mundial de eficiencia, competitividad y capacidad panameña.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconocemos el valor de este nombramiento. Ilya Espino de Marotta representa un ejemplo para las mujeres panameñas y para las nuevas generaciones que aspiran a servir al país desde la excelencia, la preparación y el compromiso. Pero, más allá de su condición de mujer, este nombramiento está respaldado por una sólida trayectoria técnica, amplia experiencia dentro de la Autoridad del Canal de Panamá y profundo conocimiento de sus proyectos estratégicos.

El Canal demuestra, una vez más, que es una empresa gubernamental ejemplar a nivel mundial en materia de gobierno corporativo. Su modelo institucional evidencia que dentro de su estructura existen igualdad de oportunidades, desarrollo profesional y reconocimiento al mérito. Este nombramiento no se trata únicamente de romper moldes; demuestra que como país hemos madurado y que somos capaces de reconocer el talento y la trayectoria sin distinciones.

El Canal entra en una etapa determinante. Los desafíos que tiene por delante no admiten improvisaciones. La seguridad hídrica, el cambio climático, la modernización de la infraestructura y la consolidación de Panamá como plataforma logística de clase mundial demandan liderazgo técnico, visión de largo plazo y capacidad de ejecución.

En ese contexto, el proyecto de Río Indio ocupa un lugar prioritario. Es una iniciativa clave para fortalecer la disponibilidad de agua, no solo para la operación del Canal, sino también para el consumo humano y el desarrollo sostenible del país. La variabilidad climática y los periodos de sequía más frecuentes obligan a Panamá a tomar decisiones responsables, sustentadas en ciencia, planificación y diálogo con las comunidades.

A ello se suman los proyectos de infraestructura de los próximos años, que deben ejecutarse con transparencia, eficiencia y sentido de nación, a fin de fortalecer la competitividad de la ruta panameña frente a un comercio mundial cada vez más exigente.

Como gremio empresarial, reiteramos que el Canal debe continuar siendo administrado bajo los principios que han probado ser exitosos: autonomía, institucionalidad, capacidad técnica, responsabilidad financiera y visión de Estado.

Desde la Cámara expresamos nuestra confianza en que esta nueva etapa estará guiada por la excelencia técnica, la transparencia y el compromiso con los más altos intereses nacionales.

El Canal de Panamá es de todos los panameños. Su futuro debe seguir construyéndose con responsabilidad, visión y sentido de país.