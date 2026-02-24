MEF iniciará proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas

Con el propósito de fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a partir del 27 de febrero de 2026, dará inicio al proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas.

Como parte de esta medida, se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de las sociedades incluidas en este proceso, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente.

El proceso se desarrollará en dos etapas, la primera etapa: comprende a las personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de diez años, específicamente desde 2016, conforme a lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal.

La segunda etapa, abarcará a las personas jurídicas con estatus de suspendidas en el Registro Público, de acuerdo con el artículo 318-A del Código Fiscal y conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

En la primera etapa se ejecutarán las resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Ingresos en 2016, mediante las cuales se ordenó la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas. El proceso iniciará con un primer bloque de 180,883 sociedades cuya información fue debidamente homologada, y continuará de manera escalonada, controlada y progresiva.

Esta acción reafirma el compromiso del Estado panameño con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la cooperación nacional e internacional, garantizando que la ciudadanía será informada de manera oportuna sobre los avances de este proceso.