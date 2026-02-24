Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Caja de Ahorros supera los B/.6,900 millones activos de 2025

NOTICIAS NACIONALES Sin categoría

“Voces que Inspiran”: Masterclass by Pacific Center celebra su quinta edición en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Ministra Carles busca alternativa para jóvenes con discapacidad

NOTICIAS NACIONALES

MINSA reforzará acueductos rurales en Colón con tanques de almacenamiento

NOTICIAS NACIONALES

Inauguran nuevo Policentro de San Isidro

NOTICIAS NACIONALES

Caja de Ahorros supera los B/.6,900 millones activos de 2025

Published

9 horas atrás

on

En 2026, la Caja de Seguro Social informó que su solidez financiera aumenta, este año ya supera los B/.6,900 millones activos de 2025.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!