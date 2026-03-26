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Microsoft ofrece apoyo al sector sin fines de lucro

Published

14 horas atrás

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Al dar la bienvenida a más de 1500 líderes de organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo a la Cumbre Global de Líderes de Organizaciones sin Fines de Lucro de Microsoft, la empresa recordó la extraordinaria labor que realizan a diario para fortalecer las comunidades y ampliar las oportunidades. Esta reunión se produce en un momento crucial, ya que las organizaciones sin fines de lucro se enfrentan a nuevas preguntas: ¿Cómo puede la IA ayudarlas a servir a sus comunidades con mayor eficacia? ¿Y cómo pueden desarrollar las habilidades y la capacidad para liderar este cambio desde dentro?

Las grandes transiciones tecnológicas rara vez se desarrollan de manera uniforme. A medida que la IA se extiende por las economías y los sectores, crea nuevas oportunidades, pero también genera importantes cambios para los trabajadores, las familias y las comunidades. Las organizaciones sin fines de lucro se encuentran en una posición privilegiada para impulsar un cambio significativo en el mundo actual. Son las organizaciones a las que las personas acuden primero para obtener apoyo mientras desarrollan nuevas habilidades, encuentran nuevas vías de empleo y se mantienen conectadas con los sistemas que las sustentan.

Para ayudarles a maximizar su impacto con mayor escala y eficiencia, hoy anunciamos Microsoft Elevate for Changemakers, una nueva iniciativa que proporciona a los líderes de organizaciones sin fines de lucro credenciales esenciales en IA, acceso a una sólida comunidad de pares y recursos de desarrollo de capacidades basados ​​en roles. Este programa está diseñado para empoderar a quienes están a la vanguardia de los desafíos sociales, para que lideren con confianza la adopción de la IA de maneras que reflejen sus misiones y las comunidades a las que sirven.

Este nuevo programa forma parte de nuestro compromiso más amplio con Microsoft Elevate para garantizar que las personas puedan prosperar en la economía de la IA y refleja los 50 años de trayectoria de Microsoft apoyando a las organizaciones sin fines de lucro. Como organización, nos enorgullece colaborar con casi un millón de organizaciones sin fines de lucro y sistemas educativos en todo el mundo, y solo en el próximo año, destinaremos más de 5 mil millones de dólares en descuentos, donaciones y subvenciones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a abordar las necesidades de la comunidad.

Respaldado por el compromiso de Microsoft de garantizar que todos tengan oportunidades en la era de la IA, Microsoft Elevate for Changemakers ayuda a garantizar que quienes trabajan más de cerca con los desafíos de la comunidad se mantengan a la vanguardia de las soluciones impulsadas por IA.

El nuevo programa Microsoft Elevate for Changemakers incluye:

Certificación de IA para Organizaciones sin Fines de Lucro: Esta certificación profesional, desarrollada en colaboración con LinkedIn y NetHope, ofrece a los participantes una ruta de aprendizaje clara y estructurada, basada en el trabajo real que se realiza en el sector sin fines de lucro. Quienes la obtienen reciben un certificado profesional de LinkedIn, que reconoce formalmente su creciente experiencia y su compromiso con el uso responsable de la IA en sus organizaciones.

Capacitación en IA en vivo y bajo demanda para el desarrollo de capacidades: Formación práctica basada en el trabajo real de las organizaciones sin fines de lucro, no en contenido genérico de IA adaptado al sector. Desde los fundamentos de Copilot hasta la gestión del cambio y la gobernanza responsable de la IA, cada módulo está diseñado para simplificar los flujos de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro y ayudarlas a lograr más con facilidad.

Una beca Changemaker Fellowship, un programa global para profesionales de organizaciones sin fines de lucro con proyectos de IA viables, listos para impulsar sus misiones. Esta beca proporciona los recursos esenciales, la inversión y la orientación experta necesarios para convertir la ambición en IA en un impacto duradero. Los participantes se unirán a un grupo internacional, crearán e implementarán planes responsables para la adopción de la IA, desarrollarán habilidades técnicas y de gestión del cambio esenciales, y se conectarán con una red de confianza de líderes de IA en organizaciones sin fines de lucro. Todo ello con el apoyo de Microsoft y socios fundadores, como EY y Caribou. El programa Changemaker Fellowship está abierto a organizaciones sin fines de lucro de todos los ámbitos.

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