Las contraseñas básicas siguen predominando en el mundo

Cualquier servicio o aplicación de internet aconseja antes de validar una contraseña crear una clave robusta, que sea larga, que incorpore mayúsculas y minúsculas, signos raros y números, y todos los expertos alertan de que son la principal ‘puerta de entrada’ de los ciberataques, pero las peores contraseñas del mundo siguen, un año más, encabezando los ranking de las más usadas.

Sí, ‘123456’; ‘admin’; y ‘12345678’ volvieron en 2025 a ocupar el podio de las contraseñas más repetidas en el mundo, y entre las diez más utilizadas se colaron algunas, igualmente débiles, predecibles y sencillas, como ‘password, ‘Pass@123’ o ‘admin123’, que cualquier ciberdelincuente saltaría en solo unos segundos.

Los datos sobre las contraseñas más comunes los plasman cada año en un informe las empresas de ciberseguridad NordPass y NordStellar -especializadas en la gestión y protección de contraseñas y datos sensibles-, que analizan la información correspondiente a 44 países, incluidos registros procedentes de la ‘internet oscura’ (dark web) y que no adquieren ni compran datos personales para hacer esta investigación -aseguran en su trabajo-.

El pasado 7 de mayo se celebró el Día Mundial de la Contraseña, una iniciativa que promovieron varias empresas del ámbito de la informática y la ciberseguridad para concienciar a los usuarios de la importancia de usar métodos robustos para garantizar una identificación inequívoca, pero entre las más comunes y extendidas del mundo se siguen colando las secuencias más naturales del teclado, tanto de números (123456) como de letras (qwerty) y hasta las poco ingeniosas combinaciones de ambas (qwerty123).