Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) lamentó la pérdida de una ejemplar de mono araña (Ateles fusciceps) y ordenó una investigación administrativa exhaustiva, para esclarecer las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de dicho ejemplar por tuberculosis.

La investigación tiene como objetivo revisar de manera detallada los procedimientos aplicados durante el manejo, atención y seguimiento médico que se le brindó al ejemplar, con el fin de determinar la trazabilidad del contagio y garantizar la transparencia en este caso.

De igual forma, se determinarán las medidas correctivas que se deben aplicar a futuro en situaciones similares, para garantizar el bienestar de los animales silvestres que ingresan para ser atendidos en la clínica veterinaria de la institución, así como la salud humana del personal veterinario y de la población en general ante casos de enfermedades peligrosas como la tuberculosis.

La institución hace un llamado a la ciudadanía a evitar mantener animales de vida silvestre como mascotas, ya que esta práctica, además de representar un riesgo para las especies, también pone en peligro la salud humana por la posible transmisión de enfermedades zoonóticas.

Asimismo, la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida por la Ley 24 de 7 de junio de 1995, Ley de Vida Silvestre de la República de Panamá.

MiAMBIENTE recuerda que cualquier hallazgo o tenencia ilegal de fauna silvestre puede ser dado a conocer a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales @miambientepma.