Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

NOTICIAS NACIONALES

Empresas chilenas muestran interés en invertir en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

El café panameño brilla en Expocomer 2026 como protagonista de la economía creativa

NOTICIAS NACIONALES

Anuncian cierre temporal del puente vehicular en 4 Altos

NOTICIAS NACIONALES

Agente de la policía arriesga su vida para capturar a sujeto

NOTICIAS NACIONALES

Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

Published

10 horas atrás

on

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) lamentó la pérdida de una ejemplar de mono araña (Ateles fusciceps) y ordenó una investigación administrativa exhaustiva, para esclarecer las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de dicho ejemplar por tuberculosis.

La investigación tiene como objetivo revisar de manera detallada los procedimientos aplicados durante el manejo, atención y seguimiento médico que se le brindó al ejemplar, con el fin de determinar la trazabilidad del contagio y garantizar la transparencia en este caso.

De igual forma, se determinarán las medidas correctivas que se deben aplicar a futuro en situaciones similares, para garantizar el bienestar de los animales silvestres que ingresan para ser atendidos en la clínica veterinaria de la institución, así como la salud humana del personal veterinario y de la población en general ante casos de enfermedades peligrosas como la tuberculosis.

La institución hace un llamado a la ciudadanía a evitar mantener animales de vida silvestre como mascotas, ya que esta práctica, además de representar un riesgo para las especies, también pone en peligro la salud humana por la posible transmisión de enfermedades zoonóticas.

Asimismo, la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida por la Ley 24 de 7 de junio de 1995, Ley de Vida Silvestre de la República de Panamá.

MiAMBIENTE recuerda que cualquier hallazgo o tenencia ilegal de fauna silvestre puede ser dado a conocer a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales @miambientepma.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

Sin categoría8 horas atrás

MoonFest – Mundial Cultural 2026 reunirá culturas del mundo en Panamá y Colón

Panamá será nuevamente escenario de un gran encuentro cultural con la segunda edición del MoonFest – Mundial Cultural 2026, un festival...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) lamentó la pérdida de una ejemplar de mono araña (Ateles fusciceps) y ordenó una investigación...
DEPORTES INTERNACIONALES11 horas atrás

Irán decide no participar en el Mundial de fútbol

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, informçó hoy que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial...
DEPORTES NACIONALES12 horas atrás

Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

El entrenador de la Selección Sub-17 Femenina, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la...
AJÍ12 horas atrás

Espiral de papel de arroz con bacon y Arroz frito de vegetales

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas. Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!