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Ministerio de Asuntos Exteriores alemán realiza visita oficial en Panamá

Published

4 horas atrás

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió este miércoles en el Palacio de las Garzas con Geza Andreas von Geyr, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, con quien conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el combate a las organizaciones criminales y el interés del país europeo en apoyar proyectos de infraestructura en nuestro país.

El secretario Von Geyr llegó a Panamá acompañado del embajador de Alemania en Panamá, Joachim Schmillen; el consejero de esta embajada, Jens Gust; y la asistente del secretario de Estado, Sonja Gebauer.

Durante la reunión, tanto el ministro Orillac como el secretario Von Geyr coincidieron en la necesidad de ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Por su parte, Von Geyr expresó el interés de Alemania de cooperar con Panamá en materia de seguridad, en particular en su combate al narcotráfico, y también de colaborar con el proyecto de Ferrocarril Panamá-Chiriquí-Frontera, a través del gigante industrial alemán Siemens.

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