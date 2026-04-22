Cerrarán el Puente de las Américas por prueba de carga estructural

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía que, como parte de las evaluaciones técnicas que se realizan en el Puente de las Américas, se llevará a cabo una prueba de carga estructural, por lo que será necesario realizar el cierre total de esta vía.

Detalles de los trabajos Fecha y horario: Jueves 23 de abril, de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. Lugar de la intervención: Puente de las Américas.

«Esta prueba permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular», indicó el MOP en un comunicado.