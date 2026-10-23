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Ministro Orillac plantea la posibilidad de sesiones extraordinarias la Asmblea Nacional
Existe la posibilidad de que sea llamada a sesiones extraordinarias la Asamblea Nacional, advirtió el ministro Juan Carlos Orillac.
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