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Miviot inicia reconstrucción de 20 viviendas en La Colorada de Los Santos

Published

9 horas atrás

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Con la llegada del primer lote de materiales, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) dio inicio este jueves al proceso de reconstrucción de 20 casas en el corregimiento de La Colorada, distrito y provincia de Los Santos, destinadas a familias de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad que resultaron gravemente afectadas por el reciente sismo.

Este cargamento de 20 viviendas completas corresponde a los denominados kits de vivienda, que son estructuras prefabricadas, para dar alivio habitacional a damnificados cuyos hogares colapsaron.

Juan Pedro Samaniego, director provincial del Miviot en Los Santos, detalló que este cargamento de soluciones habitacionales está en un punto estratégico del poblado de La Colorada para agilizar la reconstrucción y evitar contratiempos.

Estos kits constituyen un conjunto integral de materiales, piezas estructurales y componentes de concreto prefabricado que se entregan completamente listos para ser ensamblados en los terrenos de los beneficiarios», explicó.

Samaniego agregó que la prioridad del Gobierno Nacional es devolverle la tranquilidad y un techo seguro a estas familias humildes que lo perdieron todo o sufrieron daños severos tras el sismo.

El director precisó que la distribución del material continuará de forma progresiva a medida que avancen los frentes de trabajo en el campo, con la meta de ampliar la cobertura a más familias damnificadas en la provincia.

La recepción técnica de los insumos de concreto prefabricado estuvo a cargo del arquitecto Juan Vásquez, jefe del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Regional de Los Santos, quien encabeza la supervisión en La Colorada.

Las labores en terreno iniciaron inmediatamente con el marcado y trazado topográfico en el lote de la primera beneficiaria, Dalis Escobar, de 42 años, residente en el sector de El Rodeito.

Escobar encabeza un hogar en condición de alta vulnerabilidad junto a sus tres hijos: un joven de 26 años, una adolescente con trastorno de crecimiento y una niña de 7 años con condición de autismo.

«Contamos con todo el material para dar inicio formal a esta solución habitacional», confirmó el arquitecto Vásquez, durante el arranque de los trabajos.

En La Colorada, el personal del Departamento de Desarrollo Social está recibiendo a los usuarios beneficiarios para llenarle su expediente e igualmente continúan las evaluaciones y trabajos de nivelación de terrenos.

Igualmente se le da seguimiento a dos reparaciones de daños parciales en residencias en la Barriada Santa Librada, en el distrito de Las Tablas, para beneficiar a las familias de Kenia Cedeño y Digna Zárate.

El personal de Ingeniería y Arquitectura de Los Santos continuó este viernes la captación de lotes para el proceso de demolición de casas afectadas en Llano de Piedra, distrito de Macaracas; y La Colorada.

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