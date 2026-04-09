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Minsa inicia la vacunación contra la influenza

Published

2 horas atrás

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Tras la llegada de un lote de vacunas contra la influenza, el Ministerio de Salud anunció el cronograma de vacunación y las zonas.

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