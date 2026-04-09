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Detectan irregularidade en planillas de la CSS

Published

2 horas atrás

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CSS detecta fraude con pensiones alimenticias y presenta denuncia penal La Caja de Seguro Social (CSS) informa que, tras una investigación interna, se detectó la participación de varios servidores públicos en prácticas irregulares dentro del sistema de planillas de la institución.

Según el informe, los implicados simulaban pensiones alimenticias para generar descuentos directos en sus salarios, los cuales eran utilizados para realizar pagos a una mueblería.

Este mecanismo habría servido como fachada fraudulenta para pagar deudas particulares usando indebidamente la planilla de la institución.

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