Minsa recomienda vacunarse contra el sarampión para ir al Mundial

Ante la alerta internacional por sarampión en las Américas, el Ministerio de Salud ha emitido lineamientos a las agencias de viajes para que recomienden a los panameños que viajarán al Mundial 2026 que se vacunen previo a su viaje.

Las tres sedes del torneo de fútbol, Estados Unidos, Canadá y México, son los países donde actualmente se registra la mayor cantidad de casos de sarampión en el continente.

Actualmente, Panamá ofrece de manera gratuita la vacuna contra el sarampión a las personas que solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, junto con la vacuna contra la fiebre amarilla exigida para viajar, explicó el Ministerio.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, Itzel de Hewitt, informó que en el país se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, en una población aproximada de 4 millones de habitantes.

Desde noviembre de 1995, Panamá no registra casos de sarampión, gracias al sistema de vigilancia epidemiológica del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), que mantiene un monitoreo permanente de los casos sospechosos con sintomatología compatible con esta enfermedad.