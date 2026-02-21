Autoridades reiteran paralización de proyecto turístico en Punta Chame

El Ministerio de Ambiente reiteró la orden de paralización de un proyecto turístico que se construye en Punta Chame, debido a incumplimientos detectados luego de una sorpresiva inspección donde se comprobó la reactivación de los trabajos en el lugar.

La diligencia de verificación se efectuó luego que la ciudadanía advirtiera que, pese a la prohibición que pesaba de continuar con las obras, la empresa habría reiniciado labores, con el ingreso de camiones cargados de materiales, así como la presencia de maquinaria y obreros en el área, según evidencias visuales compartidas en redes sociales.

La inspección se realizó de manera coordinada entre MiAMBIENTE y el Municipio de Chame, con la participación de técnicos de la Dirección Nacional de Verificación y Desempeño Ambiental, sección de Costas y Mares, Asesoría Legal y la Fiscalía Superior Ambiental, junto a unidades del Servicio Nacional Aeronaval, el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME-Ambiental) y la Dirección de Investigación Judicial, con el objetivo de constatar en campo el cumplimiento de la medida impuesta.

Cabe señalar que la orden de paralización fue emitida el pasado 19 de enero, como una medida preventiva, ante la presunta afectación ambiental vinculada a la posible extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame, corregimiento de Chame. La institución recordó que la obra se mantiene oficialmente suspendida y que cualquier desacato a esta disposición conlleva enérgicas sanciones administrativas y el seguimiento de procesos legales por posibles delitos ambientales.

MiAMBIENTE reafirma su compromiso con la protección y conservación de los recursos naturales, así como con la atención oportuna y responsable de las denuncias ciudadanas, garantizando que todas sus actuaciones se desarrollan conforme a las normativas ambiental vigente.