Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

MINSA rinde informe de primer año del proyecto integrado de atención del cáncer

NOTICIAS NACIONALES

Promedios por debajo de 4.5 fueron eliminados del Concurso Nacional de Becas

NOTICIAS NACIONALES

Secretario general de la ONU pide reabrir el estrecho de Ormuz

NOTICIAS NACIONALES

Panamá se prepara para el Global Big Day 2026

NOTICIAS NACIONALES

Panamá será sede de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

NOTICIAS NACIONALES

MINSA rinde informe de primer año del proyecto integrado de atención del cáncer

Published

6 horas atrás

on

El Ministerio de Salud rindió un informe del primer año del proyecto integrado de atención del cáncer.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Arresto por filtración ilegal de una película no estrenada de Avatar

Un hombre de 26 años fue arrestado en Singapur por estar relacionado con la difusión ilegal de La leyenda de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

MINSA rinde informe de primer año del proyecto integrado de atención del cáncer

El Ministerio de Salud rindió un informe del primer año del proyecto integrado de atención del cáncer. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Promedios por debajo de 4.5 fueron eliminados del Concurso Nacional de Becas

Para obtener el beneficio del Concurso Nacional de Becas los estudiantes deben tener promedios de 4.5, de lo contrario serán...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Secretario general de la ONU pide reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este lunes la reapertura «inmediata» del estrecho de Ormuz y alertó...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Panamá se prepara para el Global Big Day 2026

El Global Big Day es una iniciativa global de ciencia comunitaria que se celebra anualmente para fomentar la observación y...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!