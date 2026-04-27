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Promedios por debajo de 4.5 fueron eliminados del Concurso Nacional de Becas
Para obtener el beneficio del Concurso Nacional de Becas los estudiantes deben tener promedios de 4.5, de lo contrario serán eliminados.
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