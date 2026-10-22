Misiles rusos golpean Kiev mientras Moscú afirma haber derribado más de 800 drones

Rusia bombardeó Kiev con misiles balísticos durante una ofensiva nocturna que se prolongó durante horas; por su parte, el ejército ruso informó el jueves que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron más de 800 drones lanzados por Ucrania contra Moscú y otras ciudades.

Según las autoridades, al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas en Ucrania a causa de estos ataques, que se produjeron apenas unas horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptara el miércoles —«en principio»— retomar las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

«Rusia no ha cambiado su forma de librar esta guerra y no está dando ningún paso que indique un deseo genuino de ponerle fin», declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras el bombardeo.

El visto bueno de Putin se produjo durante unas conversaciones en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, quien habló de un «nuevo impulso» hacia la paz tras reunirse el martes con Zelenski en Noruega. Está previsto que las conversaciones comiencen en algún momento después del 10 de noviembre, aunque no se ha fijado una fecha concreta.