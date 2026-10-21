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Papa León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer tras exitosa cirugía

Published

12 horas atrás

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El papa León XIV no necesitará someterse a tratamientos adicionales contra el cáncer de pulmón, luego de que los resultados de los análisis realizados tras la cirugía confirmaran que el tumor permanecía localizado, informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

De acuerdo con la información difundida este miércoles 21 de octubre, los estudios histológicos y de biología molecular practicados al tejido extirpado permitieron confirmar que el pontífice padecía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células del pulmón.

La evaluación oncológica posterior determinó que no era necesario recurrir a terapias complementarias, lo que representa una noticia favorable para la salud del líder de la Iglesia católica, de 70 años.

León XIV fue intervenido quirúrgicamente el pasado 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma. Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba el tumor. La intervención concluyó satisfactoriamente y sin complicaciones, según los reportes médicos.

Tras permanecer hospitalizado durante varios días para su recuperación, el pontífice recibió el alta médica y comenzó a retomar progresivamente sus actividades habituales. Su evolución ha sido seguida de cerca por el Vaticano, debido a las interrogantes que existían sobre la posibilidad de que necesitará quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento después de la cirugía.

La confirmación de que no requerirá terapias adicionales despeja una de las principales dudas sobre su recuperación. Los exámenes posteriores a la intervención fueron determinantes para establecer que la enfermedad se encontraba localizada y que no era necesario continuar con un tratamiento oncológico complementario.

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