Misión Patitas realizó jornada de esterilización en Colón

El programa Misión Patitas, impulsado por el Despacho de la Primera Dama, desarrolló su jornada número 26 en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), reafirmando su compromiso con el bienestar animal y la salud pública en el país.

La jornada contó con la participación de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, y del Presidente de la República, José Raúl Mulino, quienes acompañaron el desarrollo de la actividad y destacaron la importancia de seguir promoviendo la tenencia responsable como eje clave para reducir el abandono y mejorar la calidad de vida de los animales.

Durante la jornada se desarrolló el proceso de esterilización de perros y gatos, como parte de un esfuerzo articulado que integra a médicos veterinarios, voluntarios y aliados estratégicos, cuya colaboración hace posible llevar este servicio a comunidades en todo el país. Asimismo, en el marco de la actividad, la Primera Dama realizó la adopción de dos gatitos.

De manera complementaria, la actividad integró las clínicas móviles de Amor sobre Ruedas y Ver y Oír, ampliando el alcance de la jornada con servicios de salud gratuitos para la población, en un modelo de atención integral que responde tanto a las necesidades de las mascotas como de sus familias.

Misión Patitas se consolida como uno de los programas de mayor alcance en materia de bienestar animal en Panamá, promoviendo la esterilización, la adopción responsable y la educación ciudadana como herramientas fundamentales para generar un cambio sostenible en las comunidades.

Con esta jornada, el programa acumula más de 26,000 esterilizaciones a nivel nacional, reflejando un impacto sostenido y creciente en distintas regiones del país.

Las jornadas se desarrollan mediante un sistema de citas previas, lo que permite garantizar una atención ordenada, segura y accesible, optimizando los recursos y asegurando el bienestar de cada animal atendido.

El Despacho de la Primera Dama reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo Misión Patitas, llevando soluciones concretas a más comunidades y promoviendo una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los animales.