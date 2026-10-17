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Miviot comienzan a levantar las viviendas afectadas por el sismo

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8 horas atrás

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) contempla la construcción de nuevas casas para las familias que perdieron sus hogares, la reconstrucción parcial de las estructuras que pueden recuperarse y la entrega de materiales para las reparaciones necesarias.

Este proceso ya ha iniciado en Pesé.

Tras la identificación y evaluación de las viviendas afectadas, avanzan las soluciones habitacionales con trabajos de demolición, remoción de escombros e inicio de construcción en distintas comunidades.

Estas labores se desarrollan en Matas y Las Lajas, en el distrito de San Félix, Chiriquí; Soná y Río de Jesús, en Veraguas; Pesé y Las Minas, en Herrera; y La Pintada y Penonomé, en Coclé.

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