MLB | Bad Bunny sorprende al bat en el juego de celebridades de grandes ligas

El cantante puertorriqueño no deja de sorprender cada vez que entra al diamante. En esta ocasión el autor de ‘Ojitos Lindos’, puso a disfrutar a todo el publico presente y esto porque cuando le salió a tomar su turno al bat, en vez de tomar el turno, causo sensación al llamar a uno de los grandes; Vladimir Guerrero Sr. como bateador emergente.

El ex pelotero dominicano como una super estrella , miembro del Salón de la fama, fue ovacionado por todos los espectadores en el Dodger Stadium. El ex grandes ligas de 37 años, mostró que mantiene intactas sus habilidades con el bate, enviando la bola entre el jardín central y el izquierdo, pero fue dominado por el outfielder. A pesar de eso, nada quitaba la emoción del encuentro manteniendo las sonrisas junto a Bad Bunny, en el juego de celebridades de la MLB 2022.

Bad Bunny is batting 1.000. Someone sign this man to $440M 🫡 pic.twitter.com/kuYdRz8VQQ

— Palmira (@palmirayicela) July 17, 2022