NBA 75 | KEVIN DURANT REGRESA ESTA NOCHE A LOS TABLONCILLOS

La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, está fuera del informe de lesiones de la NBA y regresará contra el Miami Heat este jueves a las 7:30 PM.

El 12 veces All-Star ha estado fuera de juego desde enero con un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El miércoles, los Nets tuitearon una foto de Durant con el título “El regreso”.

Durant le dijo a los periodistas en la práctica de tiro del jueves que planea jugar y que está ansioso por ayudar al equipo.

“Me siento lleno de energía”, dijo Durant, según Nick Friedell de ESPN . “Me siento agradecido por la oportunidad de jugar. Apesta estar fuera y no estar cerca del equipo. Me sentí mal por no poder ayudar y contribuir y tratar de cambiar algunas cosas para nosotros. Pero obtenga una oportunidad esta noche y, con suerte, avance donde pueda inyectar lo que hago en este equipo y, con suerte, brinde buenos resultados.

“No me veo así, como un salvador. Pero sé lo que puedo hacer y cuánto puedo ayudar a este equipo y lo que nos falta como grupo, pero no estoy tratando de salir y ganar un juego solo esta noche o hacer que todo sea por mí. Solo trato de salir y ayudar y ser un buen compañero de equipo y hacer lo que hago. Sé lo que traigo a la mesa y trato de hacerlo lo mejor que puedo”.

La noticia lleva a Brooklyn un paso más cerca de tener a sus tres mejores jugadores juntos en la cancha. Ben Simmons, quien fue adquirido en la fecha límite de canjes, todavía se está preparando para su debut con la franquicia, pero actualmente está lidiando con dolor de espalda. Kyrie Irving sigue sin ser elegible para jugar en casa, pero eso podría cambiar si el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, relaja el mandato de vacunación en interiores de la ciudad.

Brooklyn, mientras tanto, ha tenido marca de 3-15 en sus últimos 18 juegos. Además, Brooklyn tiene marca de 5-16 desde que Durant se torció el MCL. Los Nets tenían marca de 27-15 en ese momento, segundos en el Este. Durant promedia 29,3 puntos, 7,4 rebotes y 5,8 asistencias por partido y lideraba la liga en el momento de su ausencia. Pero ahora ocuparía el tercer lugar detrás de Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo si hubiera jugado suficientes juegos para calificar.

