Oscar Pistorius recibe libertad condicional luego de 10 años en prisión

El deportista olímpico doblemente amputado Oscar Pistorius obtuvo la libertad condicional el viernes, 10 años después de matar a tiros a su novia a través de la puerta de un baño en su casa en Sudáfrica, un suceso que conmocionó al mundo.

Pistorius saldrá de prisión el 5 de enero, explicó el vocero del Departamento de Instituciones Penitenciarias, Singabakho Nxumalo. Solo podrá abandonar la zona de Pretoria, donde se apresta a instalarse, con permiso de las autoridades. Además, deberá asistir a sesiones para aprender a controlar su ira y realizar servicios comunitarios, dijo Nxumalo.

Las condiciones para la libertad condicional regirán durante cinco años, dijo el Departamento.

“La libertad condicional no significa el fin de la sentencia. Es parte de la sentencia. Solo significa que el preso completará la sentencia fuera de una institución penitenciaria”, dijo Nxumalo. Pistorius no portará un brazalete de monitoreo debido a que no es parte del proceso de libertad condicional de Sudáfrica, aclaró Nxumalo. La sentencia de Pistorius expira el 5 de diciembre del 2029.

El corredor, que cumplió 37 años esta semana, está en prisión desde finales de 2014 por el asesinato de la modelo Reeva Steenkamp en el Día de San Valentín del año anterior. En 2015 estuvo un tiempo bajo arresto domiciliario mientras se resolvía uno de los múltiples recursos de su caso. Al final fue condenado por asesinato y sentenciado a 13 años y cinco meses de cárcel. (AP)