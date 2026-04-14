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Panamá empata con Paraguay en el futsal de los Juegos Suramericanos

Published

19 horas atrás

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Panamá y Paraguay protagonizaron un vibrante empate en el futsal de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en un ambiente de fiesta total en el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada.

El partido arrancó con mucha intensidad y con las gradas completamente llenas, donde ambas aficiones dijeron presente. Paraguay tomó la iniciativa y logró adelantarse en el marcador, mostrando por momentos mayor claridad en ataque.

Panamá reaccionó con carácter y logró equilibrar el juego, compitiendo de tú a tú e incluso controlando el ritmo en varios pasajes. Matías Acosta abrió el marcador para Paraguay tras un desvío, pero José Almoguea igualó para los locales, desatando la euforia en el recinto.

El empate dejó buenas sensaciones para Panamá, que en su primera participación en esta categoría demostró personalidad y nivel competitivo, en una jornada marcada por el lleno total y el gran ambiente deportivo.

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