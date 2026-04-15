Panamá presentó su nueva indumentaria para el Mundial 2026

En un evento cargado de mucha ilusión, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) reveló oficialmente la indumentaria que vestirá la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La nueva colección, mantiene el icónico rojo, mientras que las de visitantes apuesta por un blanco elegante y un azul

Reacciones: Entre la nostalgia y la aprobación.

La «Sele» no tendrá que esperar mucho para sudar la nueva camiseta. El estreno oficial sería para el amistoso que tiene la Sele pautado contra Brasil en el histórico Maracaná, el 31 de mayo.

Pero será el 17 de junio que Panamá la lucirá ante el mundo, pues ese día tendrá su debut mundialista contra Ghana en un partido de alto voltaje que será clave para avanzar de ronda por primera vez.