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Panamá será sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027

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10 horas atrás

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Panamá se prepara para marcar un hito regional al convertirse en la primera sede mesoamericana del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas, programado para realizarse del 4 al 10 de septiembre de 2027.

Este prestigioso encuentro internacional busca congregar a miles de expertos de más de 170 naciones para dialogar sobre la preservación de la biodiversidad y la integración esencial del ser humano en el centro de la conservación.

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