Ilya Espino de Marotta asume la administración del Canal: «Exigiré transparencia y excelencia»

En una fecha de alta carga simbólica, al conmemorarse el 49 aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, la ingeniera Ilya Espino de Marotta asumió oficialmente el cargo de administradora del Canal de Panamá.

En su discurso de toma de posesión, Marotta trazó la hoja de ruta para su gestión, destacando la urgencia de asegurar el recurso hídrico, la integración de las nuevas generaciones y el valor de la institucionalidad de la vía interoceánica.

De ingeniera temporal a liderar la vía interoceánica

La trayectoria de Espino de Marotta dentro de la organización abarca más de cuatro décadas. Recordó que en junio de 1985 ingresó al canal como ingeniera temporal en el dique de reparaciones, sin imaginar que 41 años después estaría al frente de la institución.

Al convertirse en la primera mujer en asumir la administración del Canal, Marotta fue enfática en señalar que su designación no responde a una concesión de género, sino a su preparación:

«No llegué aquí por ser mujer; llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad».

Asimismo, destacó que las mujeres panameñas no buscan consideraciones especiales, sino el reconocimiento de su capacidad, estudios y el doble esfuerzo que realizan a diario entre el hogar y el trabajo.

El valor de la institucionalidad y aportes históricos

La nueva administradora rindió homenaje a la solidez institucional del canal, atribuida al título constitucional adoptado hace 30 años. Gracias a este modelo, detalló que el país ha logrado garantizar el tránsito seguro de más de 300,000 buques, proveer agua potable a una población que creció ocho veces en las regiones más pobladas, recibir a más de 10 millones de turistas y aportar más de 31,000 millones de dólares al Tesoro Nacional (una cifra 17 veces mayor a lo recibido durante los 85 años de administración estadounidense).

Bajo esta premisa, reafirmó su compromiso absoluto con la ética y la transparencia en la gestión pública:

«Como ingeniera he aprendido que cuando se diseña un proyecto no hay espacio para la especulación ni para el atajo… cada dólar que administramos en este canal le pertenece a Panamá».

El agua: El mayor reto del futuro

Espino de Marotta identificó que el principal desafío de la vía para los próximos años es asegurar el agua del futuro para más de dos millones de panameños y para la operación de la vía comercial. Expuso que la creciente variabilidad climática exige medidas drásticas, recordando que la sequía de hace tres años obligó a reducir más de 2,700 tránsitos, lo que afectó directamente la disponibilidad de agua en el país.

Para mitigar este escenario, señaló que el desarrollo del Lago de Río Indio se consolida actualmente como el proyecto más importante de la nación, el cual se está gestionando mediante el diálogo y el compromiso con las comunidades de la cuenca. Adicionalmente, el Canal avanzará en proyectos estratégicos de energía, facilidades logísticas y el diseño de terminales portuarias en Corozal y Telfers para dinamizar la competitividad del istmo.

Cultura organizacional y armonía laboral

Frente a los retos del siglo XXI, la administradora reconoció que la cultura interna de la organización debe evolucionar junto a las nuevas generaciones de trabajadores, a quienes se les debe escuchar y transmitir el valor de que trabajar en el canal es un «legado prestado» que debe devolverse mejor de cómo se recibió.

Finalmente, destacó que la armonía con los sindicatos es clave para la productividad, asegurando que las buenas relaciones laborales son una condición indispensable para la eficiencia, fórmula que ya permitió que el canal ampliado genere hoy en día mayores ingresos que la vía original.

Marotta concluyó su intervención prometiendo una administración de pies en la tierra y con la misma convicción de servicio con la que inició en 1985.