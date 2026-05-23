Panamá será sede del XI Congreso de la Lengua Española

La firma de un convenio de colaboración para el desarrollo del XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), firmaron la ministra de Educación, Lucy Molinar, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y avanzar en la organización de este evento que tendrá como sede la ciudad de Panamá en el 2028.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó que “celebrar el XI Congreso Internacional de la Lengua Española en el 2028, es muy grande para Panamá, es la primera vez que se repite. En el 2013 lo realizamos en nuestro país fue una experiencia maravillosa, los académicos no podían creerlo estaban tan emocionados que decían qué hambre de conocimientos hay en Panamá. En esa ocasión participaron 1,200 docentes de español, y fue muy bonito”.

El acuerdo comprende los compromisos de colaboración que regirán la preparación y la celebración del Congreso en 2028 en las fechas que se concreten con el consenso del Instituto Cervantes, el país anfitrión, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de Lengua Española (ASALE). Asimismo, establece que la Secretaría Académica del Congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua conforme a los acuerdos entre el Instituto Cervantes y la RAE que resulten de aplicación.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, manifestó que, como director se compromete a poner en marcha durante este año y el que viene, junto a la Academia de Panamá todo lo que sea posible para hacer un gran encuentro en el 2028.