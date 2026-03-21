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Participantes de Ironman Panamá 2026 son recibidos en el palacio de Las Garzas

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56 mins atrás

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Una delegación de participantes del Ironman 70.3, Panamá 2026, fueron recibidos en la Presidencia de la República por la viceministra Virna Luque quien deseó a los competidores la mejor de la suerte, durante la competición del triatlón que se desarrollará este domingo, 22 de marzo, en una ruta que va desde las aguas del Canal en La Calzada de Amador a Panamá Viejo y su retorno.

Integrantes de los equipos de países como Brasil, El Salvador, Curazao, Venezuela, Ecuador, Colombia, Costa Rica, España, República Dominicana y Panamá, fueron atendidos en los salones Amarillo y Tamarindos donde recibieron detalles de la historia de la nación panameña narrada en los frescos de las paredes que representan la identidad nacional.

Luque -al conversar con los visitantes a Palacio- destacó la destreza, resistencia y calidad deportiva que debe tener todo competidor, ya que conoce la disciplina del triatlón pues su hermano participó de la competencia.

Entre la delegación estuvo el ironman panameño, 7 veces campeón nacional de triatlón, Billy Gordón.

Este año, el evento deportivo reúne a unos 1,500 atletas de 60 países -con 30% mujeres- que competirán en la modalidad de triatlón media distancia (natación, ciclismo y carrera pedestre), de los cuales unos 250 serán nacionales. Segundo año en romper el récord de inscritos, desde que inició la franquicia en 2012.

Se espera un impacto económico de más de 4 millones de balboas -según los organizadores- y con una ocupación hotelera de más de 3 días.

La competencia Ironman 70.3: conlleva 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera pedestre, sumando 113 kilómetros de carrera, con un nuevo circuito que inicia con el segmento de natación en las aguas del Canal de Panamá, posteriormente, ciclismo desde la Calzada de Amador, la Cinta Costera, la Vía Israel y Panamá Viejo, culminado con la carrera pedestre nuevamente en la Calzada de Amador.

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