Panamá fortalece el arbitraje deportivo previo a los Juegos Suramericanos de la Juventud

El Comité Olímpico de Panamá y Pandeportes en conjunto con el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) llevaron a cabo este 17 martes de marzo la conferencia titulada “Justicia en la Cancha: Conflictos, Reglas y Arbitraje Deportivo en la Copa del Mundo FIFA y los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026”. El evento se realizó en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño en Amador, reuniendo a profesionales del derecho, figuras del ámbito deportivo y público interesado en la evolución del arbitraje deportivo. La jornada destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito deportivo tanto a nivel nacional como internacional. Además, sirvió como espacio de reflexión sobre los retos que implican los grandes eventos deportivos en los que Panamá participará y será sede próximamente.

La actividad inició con unas palabras de bienvenida que marcaron el tono académico y colaborativo del encuentro. Durante la apertura, se resaltó la relevancia del arbitraje deportivo como herramienta clave para garantizar la transparencia y equidad en las competencias. Asimismo, se subrayó el papel de Panamá como sede de importantes eventos deportivos internacionales. La organización enfatizó el compromiso del país con la excelencia organizativa y el cumplimiento de estándares globales. Este contexto sirvió como antesala para el desarrollo de las dos ponencias centrales.

El primer bloque estuvo a cargo del doctor en derecho deportivo Gerardo Acosta, quien abordó el tema del arbitraje y la resolución de controversias en el contexto de la Copa del Mundo FIFA 2026. Durante su intervención, explicó los principales mecanismos utilizados en el ámbito internacional para dirimir disputas deportivas. También analizó casos relevantes, algunos vistos en su natal Paraguay, y tendencias actuales en la gestión de conflictos en el fútbol de alto nivel. Su exposición permitió a los asistentes comprender la especificidad del sistema arbitral en el deporte. De igual forma, destacó la necesidad de contar con estructuras sólidas y especializadas.

Posteriormente, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, presentó la ponencia enfocada en el rol del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá (TADPAN) en la resolución de disputas durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Su presentación resaltó la importancia de la planificación anticipada en materia de justicia deportiva y el impacto que tiene para la integridad de las competiciones deportivas contar con entes de jurisdicción arbitral que sean independientes, especializados, y con rigor jurídico que resuelvan oportunamente los conflictos que puedan surgir en este ámbito.

El evento continuó con un panel de discusión, a cargo de los mencionados expositores, en el que se analizaron los mecanismos de resolución de controversias en grandes eventos deportivos internacionales. Este espacio permitió el intercambio de ideas entre expertos y asistentes, enriqueciendo el debate sobre buenas prácticas en arbitraje. Se abordaron desafíos comunes, y algunos más recientes, como lo sucedido entre Marruecos y Senegal en la pasada final de Copa Africana; así como posibles soluciones adaptadas al contexto regional. La participación activa del público evidenció el interés creciente en estos temas. El diálogo generado reafirmó la necesidad de seguir promoviendo este tipo de iniciativas académicas.

Más tarde, nuestra medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Atheyna Bylon, junto a la mascota oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, la rana dorada Antón, obsequiaron entre los asistentes seis guantes autografiados por la histórica pugilista. Sin duda, piezas de colección que todos querían tener.

La jornada concluyó con un espacio de networking durante el cóctel de cierre, donde los presentes pudieron intercambiar experiencias y fortalecer vínculos profesionales. Este evento representa un paso importante en la consolidación de Panamá como referente en la organización de eventos deportivos con altos estándares de justicia y transparencia. Tanto el Comité Olímpico de Panamá, Pandeportes como el Centro de Conciliación y Arbitraje, y en el marco de la Panama’s Arbitration & Week 2026, reiteraron su compromiso con la formación y actualización de profesionales en derecho deportivo. La conferencia dejó un balance positivo y abrió la puerta a futuras colaboraciones que contribuyan al desarrollo integral del deporte en el país.