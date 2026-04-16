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Policía Nacional decomisa arma de fuego durante operativo en Arraiján

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12 horas atrás

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Capturan a seis personas y decomisan arma de fuego en operativo en la provincia de Arraiján.

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