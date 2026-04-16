Aumentan las atenciones por violencia en el Santo Tomás

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Aumentan las atenciones por violencia en el Santo Tomás
Durante la inauguración del Hospital Santo Tomás, se reveló que han aumentado la cifra de atenciones médicas por violencia callejera en este nosocomio.
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