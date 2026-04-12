NOTICIAS NACIONALES
Potabilizadora de Chilibre alcanza el 90% de su operación
La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya alcanza el 90% de su operación, gracias al esfuerzo de nuestro equipo de especialistas que realizó las reparaciones al registrarse la incidencia eléctrica en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.
Se continuará con los trabajos en la estación y así lograr completar el 100% de la operación
📢Potabilizadora de Chilibre alcanza el 90% de su operación
📌La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya alcanza el 90% de su operación, gracias al esfuerzo de nuestro equipo de especialistas que realizó las reparaciones al registrarse la incidencia… https://t.co/u4Rx7N9p0c pic.twitter.com/6GJRvtc4WL
— IDAAN (@IDAANinforma) April 12, 2026
Comentarios