Potabilizadora de Chilibre alcanza el 90% de su operación

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya alcanza el 90% de su operación, gracias al esfuerzo de nuestro equipo de especialistas que realizó las reparaciones al registrarse la incidencia eléctrica en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

Se continuará con los trabajos en la estación y así lograr completar el 100% de la operación