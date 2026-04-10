Transportistas ya pueden solicitar el subsidio del combustible

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informaron que ya se encuentra habilitado el registro online para la solicitud de participación en el programa de subsidio al combustible.

Los transportistas de las modalidades colectivo, selectivo, turismo y colegiales, así como los conductores de transporte de carga, pueden acceder a través de la plataforma Panamá Conecta e ingresar a la opción subsidios donde podrán completar su solicitud de manera sencilla y en línea.

Para facilitar el proceso, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en: www.transito.gob.pa, que detalla cómo realizar el registro correctamente. Reiteramos la importancia de seguir los pasos detallados en el manual para evitar inconvenientes en la validación de sus solicitudes.