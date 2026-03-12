Connect with us

Premios Óscar 2026 tendrán fuerte operativo de seguridad en Hollywood

3 horas atrás

A pocos días de la próxima entrega de los Premios Óscar, los organizadores han confirmado que habrá un extenso dispositivo de seguridad alrededor del lugar donde se llevará a cabo el evento.

La 98ª edición de estos reconocidos premios del cine se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y será presentada nuevamente por el humorista Conan O’Brien, quien asumirá el papel de anfitrión después de haberlo hecho el año anterior.

Los productores ejecutivos de la transmisión, Raj Kapoor y Katy Mullan, informaron que se está trabajando junto a diversas autoridades para asegurar la protección de los asistentes. Entre las agencias colaboradoras están el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, que estarán en conjunto con el equipo de producción del show.

Esta medida de aumentar la seguridad se toma tras recibir un aviso sobre un posible ataque con drones en California, en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Según informes, el plan de protección contará con cerca de 1. 000 agentes de seguridad privada, además de patrullas policiales, monitoreo con cámaras, perros especializados en detectar explosivos, unidades SWAT y drones de vigilancia. También se creará un amplio perímetro de control alrededor del teatro, donde se verificará el acceso tanto de vehículos como de personas.

Una vez que los asistentes entren al lugar, habrá un sistema de seguridad cerrado mientras las autoridades continúan supervisando la zona durante toda la gala.
Sin embargo, las autoridades subrayan que este tipo de operativos es común en la ceremonia de los Óscar debido a la gran cantidad de celebridades, ejecutivos de la industria del cine y medios internacionales que se congregan cada año para la festividad.

