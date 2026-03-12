Imputan 14 cargos a mujer que abrió fuego frente a la residencia de Rihanna

Una mujer llamada Ivanna Ortiz, de 35 años, enfrenta serias acusaciones tras ser apuntada como la autora de un tiroteo que tuvo lugar frente a la casa de Rihanna en Beverly Hills, California. Según los documentos judiciales mencionados por medios de comunicación de Estados Unidos, la acusada podría recibir una sentencia de cadena perpetua si resulta culpable.

La fiscalía del condado de Los Ángeles le está imputando 14 delitos graves, incluyendo intento de asesinato. Las autoridades indican que el ataque habría sido premeditado y realizado de forma intencionada. Además, los cargos incluyen múltiples acusaciones por agresiones con arma semiautomática, disparos contra una vivienda ocupada y daños a un automóvil que estaba estacionado en la propiedad.

El suceso se produjo mientras la cantante, algunos de sus familiares y miembros de su equipo se hallaban dentro de la vivienda. Por fortuna, no se registraron heridos a pesar de los disparos realizados contra el lugar.

Ortiz se presentó recientemente en un tribunal para la lectura de los cargos. Su abogado defensor inicialmente presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre, aunque esta fue retirada más tarde hasta una nueva audiencia fijada para el 25 de marzo, cuando el proceso judicial continuará.

Mientras tanto, la mujer está bajo custodia con una fianza establecida en 1,8 millones de dólares, cifra menor a la inicialmente determinada. Como parte de las medidas legales, también se le ha ordenado mantenerse alejada de la cantante y de su pareja, el rapero A$AP Rocky.

El fiscal del distrito, Nathan J. Hochman, advirtió que este tipo de actos violentos en áreas residenciales recibirán todo el peso de la ley, resaltando el riesgo que representan para la comunidad.