Presentan nuevos cargos contra Raúl Castro en la Florida

El expresidente cubano Raúl Castro enfrenta nuevos cargos en Florida en relación con el derribo, en 1996, de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami; esto ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos imputara al exmandatario a principios de este año.

El lunes, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó a Castro, de 95 años, de dirigir a espías para que se infiltraran en el grupo de exiliados «Hermanos al Rescate» y de ordenar el ataque contra sus aeronaves. El cargo estatal de conspiración para cometer asesinato en primer grado se basa, en gran medida, en una acusación federal anunciada en mayo, la cual incluía cargos por asesinato y destrucción de una aeronave.

No está claro si Castro llegará a pisar alguna vez un tribunal estadounidense. Uthmeier señaló que la orden de arresto limitará la capacidad de Castro para abandonar la isla y le impedirá viajar a cualquier lugar que mantenga un acuerdo de extradición con Estados Unidos.