Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Toques de queda mantiene en calma la capital francesa

NOTICIAS INTERNACIONALES

Presentan nuevos cargos contra Raúl Castro en la Florida

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Macron señala a la extrema izquierda por la violencia en las protestas

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli

NOTICIAS INTERNACIONALES

Inundaciones en Grecia obligan a evacuar a miles de personas

NOTICIAS INTERNACIONALES

Toques de queda mantiene en calma la capital francesa

Published

20 horas atrás

on

París volvió a la calma el martes luego que las autoridades impusieron un toque de queda para sofocar los peores disturbios vistos en el país en muchos años.

Al menos 2.400 personas fueron detenidas después de que alborotadores en ciudades de toda Francia chocaran con la policía el sábado, incendiaran autos, irrumpieran en edificios públicos y envolvieran en llamas un histórico ayuntamiento, durante protestas contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

Pequeños grupos incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades la noche del domingo.

En la capital, el toque de queda se extendió desde las 11 de la noche del lunes hasta las 6 de la mañana del martes, y un helicóptero policial sobrevoló la Plaza de la República, un punto central de los enfrentamientos, barriendo la plaza con un reflector para comprobar la ausencia de transeúntes.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO16 horas atrás

Jay-Z podría protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 tras elegirse a sí mismo

El rapero y empresario Jay-Z estaría considerando asumir un nuevo papel en el Super Bowl LXI: convertirse en el artista...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

Multinacional sueca SKF confirma la instalación en Panamá de su nuevo centro de distribución

La multinacional sueca SKF, líder global en ingeniería de rodamientos especializados, anunció que establecerá en Panamá su centro de distribución...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

IMA lleva ayuda humanitaria a comunidades afectadas en Herrera

El Instituto de Mercadeo Agropecuario llevó a cabo una misión de ayuda humanitaria en las zonas elevadas del distrito de Los Pozos, en la...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

Panamá alberga el Foro Ministerial sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe

El décimo octavo Foro Ministerial de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá y organizado por el PNUD y la...
NOTICIAS NACIONALES18 horas atrás

Autoridades de Santa Fe suspenden los desfiles patrios

La alcaldía de Santa Fe, ubicada en la provincia de Veraguas, ha tomado la determinación de cancelar los desfiles patrios y...
NOTICIAS NACIONALES18 horas atrás

Anuncian Teletón extraordinario para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto

Bajo el lema «Un país, una sola meta», representantes de la Teletón 20-30 y autoridades gubernamentales anunciaron la realización de...
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Experto japonés destaca respuesta del Gobierno ante el sismo

La agilidad con la que el Gobierno de Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, evaluó en corto...
Recomendaciones culturales20 horas atrás

Anuncian los ganadores del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026

Cinco obras literarias fueron seleccionadas como ganadoras del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026, en sus categorías de cuento,...
NOTICIAS INTERNACIONALES20 horas atrás

Toques de queda mantiene en calma la capital francesa

París volvió a la calma el martes luego que las autoridades impusieron un toque de queda para sofocar los peores...
DEPORTES INTERNACIONALES21 horas atrás

Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

Los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarayas de Tampa Bay disputarán una Serie Mundial, la cual coronará a un campeón...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!