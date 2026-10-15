Presidente Mulino entrega orden del proceder para el proyecto de teleférico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a directivos del Metro de Panamá entregó la orden de proceder a Doppelmayr Panamá Corp., para la ejecución del proyecto teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito, luego de que la Contraloría General de la República refrendara el contrato por un monto de B/.255,163,788.03.

El inicio de este esperado proyecto se da en cumplimiento de la promesa del presidente Mulino de llevarle a la población de San Miguelito un sistema de transporte interno ágil, digno, adaptado a la topografía del distrito y complementario con el Metro y Metrobús.

«Quiero contarles que, durante mi gestión, he dado muchas órdenes de proceder, y esta es una de las que más satisfacción me da», expresó el mandatario durante el acto oficial, celebrado en la estación del Metro Cincuentenario.

«Este sistema moderno, silencioso y menos contaminante marcará un antes y un después para las mujeres y hombres que lo utilicen. En los estudios que hicimos nace un dato muy importante: en los países que existe teleférico, los usuarios lo describen como seguro y eficiente, y eso es lo que queremos para los moradores de aquí», recalcó Mulino.

Una vez emitida la orden de proceder, el proyecto entra formalmente en su etapa de ejecución, dando paso a las actividades iniciales de planificación, organización y preparación de los primeros frentes de trabajo, así como a las gestiones necesarias para la adquisición y disponibilidad de los terrenos requeridos para la construcción de las estaciones y demás infraestructuras del sistema.

Estas actividades se desarrollarán de forma progresiva y coordinada con las distintas entidades involucradas, permitiendo avanzar hacia el inicio de las obras civiles y, posteriormente, la instalación de los equipos y sistemas electromecánicos del teleférico.

El proyecto contempla un plazo contractual de 30 meses para alcanzar la aceptación sustancial de las obras, incluyendo las actividades de construcción, instalación, integración y pruebas necesarias para su puesta en servicio.

De mantenerse las condiciones previstas y no presentarse imprevistos que afecten el cronograma, se estima que el teleférico podría estar listo durante el segundo semestre de 2028.

El teleférico es una alternativa de transporte que busca mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad de comunidades de los distritos de Panamá y San Miguelito con la red del Metro de Panamá, beneficiando a más de 300 mil personas.

El presidente Mulino destacó que, una vez entre a operar, el teleférico le ahorrará hasta la mitad del tiempo a los usuarios para ir y venir de sus casas hasta cualquier punto de la ciudad.

El proyecto teleférico de Panamá y San Miguelito contempla un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de longitud y seis estaciones, ubicadas en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El sistema contará con cabinas con capacidad para 10 pasajeros sentados, permitiendo transportar hasta 2,800 personas por hora por sentido, con un tiempo estimado de recorrido de 26 minutos de extremo a extremo, fortaleciendo la conectividad y facilitando la movilidad de miles de residentes de Panamá y San Miguelito.

En la entrega de orden de proceder, el presidente Mulino estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el canciller, Javier Martínez-Acha; y el director general del Metro, César A. Pinzón.

También estuvieron presentes diputados de la República; la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; representantes de corregimientos; líderes comunitarios y ejecutivos de la empresa contratista.