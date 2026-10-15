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Más de 465 toneladas de ayuda humanitaria ha sido llevada hasta los hogares afectados por el sismo

Published

7 horas atrás

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De acuerdo con los últimos datos reportados por el equipo del Gobierno Nacional, se han trasladado por vía aérea más de 144 toneladas de ayuda humanitaria y más de 321 toneladas por vía terrestre para las familias afectadas por el movimiento sísmico del viernes, como prioridad para que estos hogares puedan salir adelante, informó en conferencia de prensa el ministro y secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza.

Icaza detalló los avances de las acciones desarrolladas a través del Centro de Operaciones de Emergencia para atender a las familias afectadas, entre ellas la reparación de las viviendas dañadas y el restablecimiento progresivo de los servicios y las condiciones de seguridad en las comunidades.

En nombre del Gobierno, el ministro manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de una ciudadana que había resultado herida durante el evento. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, y los acompañamos en este momento de dolor”, expresó.

Detalló que se han entregado más de 16 mil bolsas de alimentos, con distribución en 117 comunidades de las cuatro regiones afectadas y en los más de 45 albergues habilitados, donde se atiende a 3,696 personas.

En materia de vivienda, explicó que la intervención contempla dos líneas de trabajo: la reparación de viviendas con daños parciales y la reconstrucción de aquellas que resultaron destruidas.

En cuanto a la construcción de viviendas, se dio inicio en Quebrada Grande (Veraguas), Penonomé (Coclé) y San Félix (Chiriquí). Para este jueves, se prevé intervenir en las comunidades de Chepo de Las Minas y Pesé (Herrera), Los Rosales (Los Santos), La Mata de San Félix, Remedios y Quebrada Ancha; así como Justo Fidel Palacios y Tolé Centro (Chiriquí), además de las comunidades de Ñurum y Munä, en la comarca Ngäbe Buglé.

El área de salud reporta 842 instalaciones evaluadas, de las cuales 69 presentan afectaciones leves. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud continúan con el reingreso de los pacientes, garantizando la seguridad de cada uno de ellos, de los profesionales de la salud y del personal administrativo.

En cuanto al sector educativo, se informó que 600 centros oficiales presentan afectaciones y que la reapertura de clases será progresiva, previa confirmación del Ministerio de Educación para garantizar que las instalaciones cumplan con las condiciones de seguridad necesarias. “Estos anuncios serán realizados de manera oportuna por el Ministerio de Educación. Las evaluaciones técnicas y las reparaciones correspondientes de los centros educativos deberán completarse antes de autorizar la reanudación de las actividades presenciales en los planteles afectados”, remarcó.

“Nuestra prioridad es llegar hasta el último rincón del país, atender las necesidades de las familias y procurar que los recursos disponibles se traduzcan en respuestas concretas”, afirmó Icaza. Asimismo, agradeció a los Gobiernos de Venezuela y Costa Rica por su sólida colaboración con Panamá en la atención de esta emergencia. “Reconocemos la disposición de ambos países para contribuir con los esfuerzos de evaluación y recuperación de las zonas afectadas”, concluyó.

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