Presidente Mulino inaugura el World of Coffee 2026

El presidente de la República,José Raúl Mulino, inauguró este viernes el World of Coffee 2026 en Panamá, un evento internacional que por primera vez se celebra en Latinoamérica.

La cita reúne a 300 expositores de 35 países, cafés de más de 17 orígenes y 60 baristas de todo el mundo para participar en campeonatos, talleres y conferencias, con la expectativa de recibir a 13 mil visitantes. El evento, que se realiza del 22 al 25 de octubre en el Panama Convention Center, es organizado por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), con una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El mandatario estuvo acompañado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Maruja Herrera (Cultura) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), además de autoridades del Gobierno Central. “Me siento muy orgulloso de que este evento se realice por primera vez en la región latinoamericana, en un país productor como el nuestro”, expresó el presidente, quien instó a los miles de visitantes de todo el mundo a aventurarse más allá del centro de convenciones y de la capital para recorrer el resto del país.

“Los invito a conocer nuestras regiones cafetaleras, tanto de bajura como de altura, porque me dicen los que saben que ambos son extraordinariamente buenos”, destacó Mulino.

“Panamá los hará sentir como en su casa: disfruten de nuestro país y que los éxitos y la prosperidad se hagan realidad para cada productor”, apuntó. Tras el corte de cinta, el presidente y su esposa recorrieron diversos puestos de exhibición, donde degustaron numerosas variedades de café nacional y extranjero. Por su parte, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, sostuvo que el World of Coffee Panamá 2026 convierte al país “en el punto de encuentro de la industria global del café.

Este hito histórico consolida a Panamá como centro de excelencia cafetera y de innovación en América Latina”. El World of Coffee Panama 2026 ofrece una plataforma para fortalecer las relaciones comerciales entre productores y compradores internacionales, promover el intercambio de conocimientos y presentar tendencias de innovación, sostenibilidad y desarrollo de la industria cafetera.

La agenda incluye exhibiciones, degustaciones, actividades educativas y el Campeonato Mundial de Baristas 2026. Asimismo, se contemplan más de 10 charlas científicas sobre temas que están transformando la industria, desde genética, producción y procesamiento hasta innovación, calidad, mercados, negocios y nuevas tendencias de consumo.

Otro de los atractivos es el Simposio Geisha, que reúne a productores, científicos, investigadores y profesionales del café para descubrir qué hace único al café de especialidad de Panamá, además de la Gala de Premiación a la Excelencia del Ecosistema del Café Panameño.