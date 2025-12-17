Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino recibe dividendos del Canal por B/.2,965 millones

Senafront despide con honores al sargento segundo post mortem Moisés Castillo

"Sin Límites - Taboga a Mar Abierto": La primera mujer con discapacidad en cruzar a nado desde Panamá hasta la Isla de Taboga

Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

CAF aprueba préstamo de $500 millones al Banco Nacional de Panamá

9 horas atrás

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en nombre de todos los panameños recibió los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) correspondientes al año fiscal 2025. El cheque, por un total de B/.2,965 millones, ingresará al Tesoro Nacional para beneficio de los ciudadanos.

Los dividendos se desglosan en B/.2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía, sumados a B/.591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada y B/.2 millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.

La suma del 2025 representa B/.500 millones más que los aportes registrados en el año 2024. Esta mejora se debe al aumento del promedio de tránsitos por el Canal que, de 25 diarios en el año 2024, subió a 33 diarios este año.

El cheque fue entregado al presidente Mulino por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio, en representación de la fuerza laboral de la más importante empresa del país, y descendiente de inmigrantes antillanos que llegaron a Panamá para construir el Canal.

“Ver esto aquí es ver el Canal en grande”, expresó el presidente Mulino, quien felicitó a los trabajadores por su desempeño.
“La dedicación de todos ustedes, trabajadores del Canal de Panamá, segunda generación de canaleros, da mucho orgullo y demuestra que el relevo sí existió y seguirá existiendo, así como la cultura de trabajo canalera, que es fundamental para el Canal y para el país”, reiteró el mandatario.

Acompañaron al presidente Mulino en este acto, los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el administrador y la subadministradora de la ACP, Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, junto a los colaboradores de la División de Mantenimiento de Flotas y Equipos.
La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP, en la provincia de Colón.

Como parte del acto principal, el presidente recorrió las instalaciones y conversó con el personal canalero.

