Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

NOTICIAS NACIONALES

Senafront despide con honores al sargento segundo post mortem Moisés Castillo

NOTICIAS NACIONALES

"Sin Límites - Taboga a Mar Abierto": La primera mujer con discapacidad en cruzar a nado desde Panamá hasta la Isla de Taboga

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino recibe dividendos del Canal por B/.2,965 millones

NOTICIAS NACIONALES

CAF aprueba préstamo de $500 millones al Banco Nacional de Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

Published

8 horas atrás

on

El corregimiento de Don Bosco se llenará de alegría, color y espíritu navideño este domingo 21 de diciembre, con la realización del Desfile de la Mágica Navidad, una actividad pensada para el disfrute de toda la familia y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

El desfile iniciará a las 5:00 p.m., partiendo desde la iglesia Santa Rita de Casia, recorriendo la vía Boulevard, continuando por la vía Rodolfo Aguilera (Teremar), hasta culminar en el parque de La Riviera.

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de carros alegóricos con motivos navideños, bandas musicales interpretando villancicos y canciones tradicionales, así como la presencia de personajes emblemáticos de la Navidad, como Santa Claus y la Señora Claus, que llenarán de ilusión a niños y adultos.

Al finalizar el desfile, en el parque de La Riviera, se instalará una tarima con presentaciones artísticas, donde participarán grupos de baile del corregimiento y artistas nacionales, ofreciendo un espectáculo lleno de música y alegría para cerrar la noche.
Como parte de esta celebración, la comunidad está invitada a participar activamente en el desfile junto a sus mascotas. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción llamando al 6216-1462.

El Desfile de la Mágica Navidad promete ser una noche especial para compartir en familia, reforzar los valores de paz, amor y unión, y hacer brillar las principales calles del corregimiento de Don Bosco con el verdadero espíritu de la Navidad.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Senafront despide con honores al sargento segundo post mortem Moisés Castillo

Con las palabras del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, de una sola fuerza, el Servicio Nacional de Fronteras...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

«Sin Límites – Taboga a Mar Abierto»: La primera mujer con discapacidad en cruzar a nado desde Panamá hasta la Isla de Taboga

En un hito histórico para el deporte y la inclusión, Ana María Guerra, nadadora de aguas abiertas y activista por...
POLÍTICA7 horas atrás

INEC prevé un año de crecimiento para el 2026

El directo del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC), José Francisco García, explicó las causas del repunte...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

El corregimiento de Don Bosco se llenará de alegría, color y espíritu navideño este domingo 21 de diciembre, con la realización...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Presidente Mulino recibe dividendos del Canal por B/.2,965 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en nombre de todos los panameños recibió los dividendos de la Autoridad...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!