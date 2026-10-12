Presidente Mulino rinde informe por el evento sísmico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rindió la noche de este lunes un informe al país sobre la entrega de ayuda humanitaria y la asistencia que el Gobierno Nacional brinda a la población afectada por el sismo de magnitud 7.5 grados del pasado 9 de octubre y sus réplicas, que han golpeado con mayor fuerza a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

El mandatario informó que han sido movilizados 7,100 miembros de las fuerzas de seguridad para brindar ayuda humanitaria; 1,100 funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender la emergencia en el terreno y coordinar las operaciones con el apoyo administrativo; 460 bomberos en las zonas afectadas y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario para distribuir alimentos.

Toda esta movilización del Gobierno Nacional responde a la declaratoria de estado de emergencia nacional, acordada en Consejo de Gabinete este sábado.

“Desde las principales ciudades se movilizaron 10 aeronaves hacia las zonas de difícil acceso o que quedaron aisladas por daños en las vías. Así comenzamos a llevar agua, alimentos y artículos de primera necesidad a las comunidades donde no se podía llegar por tierra. También se desplegaron 1,000 vehículos y 300 motocicletas, además de 46 embarcaciones para atender las zonas costeras y las islas”, detalló el mandatario.

Ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), equipos del Sinaproc y especialistas de Estados Unidos han evaluado 1,744 viviendas, con 6,174 afectados.

De igual forma, se han transportado por vía aérea más de 66,140 libras de suministros de emergencia, y 170 toneladas de agua se han enviado a las comunidades y los hospitales.

En cuanto a los hospitales del país, el mandatario indicó que se está reanudando la atención en las instalaciones cuyo uso ya ha sido autorizado por expertos. “Donde aún no es seguro hacerlo, se traslada a los pacientes o se instalan carpas acondicionadas para su atención, en reemplazo de las habilitadas inicialmente durante la emergencia”, aclaró.

Las clases en el país han sido suspendidas por el Ministerio de Educación, velando por la seguridad de los estudiantes. Este martes deben abrir las escuelas particulares, y al día siguiente, los planteles oficiales que estén en condiciones de operar.

Asimismo, informó que desde este martes el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial enviará materiales para comenzar las reparaciones de hogares afectados. “También se construirán viviendas de dos y tres habitaciones, a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional. Las obras estarán a cargo de constructoras locales, con precios establecidos y en cumplimiento de las normas vigentes”, detalló.

“El Ministerio de Obras Públicas ha reportado daños en numerosas vías y puentes, además de deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras. Ya comenzaron a abrirse vías y comenzaron los primeros trabajos para recuperar las comunicaciones”, sostuvo el presidente.

El IDAAN ha distribuido 100 mil galones de agua mediante 19 camiones que operan en las zonas afectadas, y desde el domingo todas las plantas potabilizadoras están en funcionamiento. El equipo de Gobierno ha entregado 240 toneladas de agua potable a hospitales y comunidades.

A su vez, el Despacho de la Primera Dama ha coordinado el envío de 21 camiones con ayuda de primera necesidad, para higiene y alimentación.

n la ciudad capital, donde las afectaciones fueron más localizadas, se restableció el servicio de las líneas 1 y 2 del Metro. La actividad comercial y laboral se desarrolla con normalidad, al igual que en amplias regiones del país.

En su mensaje, el mandatario reconoció la dedicación de los trabajadores de la salud. Igualmente, agradeció a los ciudadanos, al sector privado y a países amigos por sus donaciones, y a los medios de comunicación, comunicadores e influencers que difunden información veraz y replican los reportes del Sinaproc y de las entidades oficiales.

Mensaje a la Nación del Presidente @JoseRaulMulino https://t.co/eyz7mxc0wj — Astrid Salazar (@as_salazar) October 13, 2026

“Los panameños hemos enfrentado y superado adversidades, y también superaremos esta. Para lograrlo, debemos mantenernos unidos: los funcionarios en el territorio resolviendo, poniendo el oído y el corazón en los más afectados. Así demostraremos al mundo que estamos hechos de la mejor madera”, remarcó el mandatario.

“Lo digo con toda la confianza, porque estoy convencido de que Dios nos ha bendecido y de que lo mejor de Panamá somos los panameños y las panameñas, que hacemos de este país el mejor lugar del mundo”, concluyó.