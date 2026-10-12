MEF reanudará la entrega del CEPANIM a partir de mañana

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa c1ue este martes 13 de octubre se reanudarán la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) y la atención a los beneficiarios en Megápolis Outlets y en el edificio AVESA, ambos ubicados en Panamá Centro.

Para las personas cuyas citas fueron afectadas por la interrupción de las jornadas, se ha establecido la siguiente reprogramación:

Citas del viernes 9 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre.

Citas del lunes 12 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario que tenían asignado originalmente. En Megápolis Outlets, los certificados correspondientes a ambas fechas estarán disponibles durante toda la semana. Así, quienes no puedan retirarlos el miércoles podrán hacerlo en los días siguientes.