Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

MEF reanudará la entrega del CEPANIM a partir de mañana

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino rinde informe por el evento sísmico

NOTICIAS NACIONALES

Miviot realiza censo de las familias afectadas por el sismo

NOTICIAS NACIONALES

MOP inspecciona vías y puentes afectados en Los Santos y Veraguas

NOTICIAS NACIONALES

Sismos y fuertes oleajes provocan daños en refugio de vida silvestre de Isla Cañas

NOTICIAS NACIONALES

MEF reanudará la entrega del CEPANIM a partir de mañana

Published

11 horas atrás

on

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa c1ue este martes 13 de octubre se reanudarán la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) y la atención a los beneficiarios en Megápolis Outlets y en el edificio AVESA, ambos ubicados en Panamá Centro.

Para las personas cuyas citas fueron afectadas por la interrupción de las jornadas, se ha establecido la siguiente reprogramación:

  • Citas del viernes 9 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre.
  • Citas del lunes 12 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario que tenían asignado originalmente. En Megápolis Outlets, los certificados correspondientes a ambas fechas estarán disponibles durante toda la semana. Así, quienes no puedan retirarlos el miércoles podrán hacerlo en los días siguientes.

 

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Presidente Mulino rinde informe por el evento sísmico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rindió la noche de este lunes un informe al país sobre la...
NOTICIAS NACIONALES11 horas atrás

MEF reanudará la entrega del CEPANIM a partir de mañana

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa c1ue este martes 13 de octubre se reanudarán la entrega de los...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

Miviot realiza censo de las familias afectadas por el sismo

En coordinación directa con los gobiernos locales el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), ha iniciado de manera inmediata...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

MOP inspecciona vías y puentes afectados en Los Santos y Veraguas

El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, inspeccionó cuatro puentes en la vía hacia las playas del sur de...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

Sismos y fuertes oleajes provocan daños en refugio de vida silvestre de Isla Cañas

Tras el sismo, las réplicas y los fuertes oleajes registrados, ingresamos al refugio para evaluar las afectaciones en las instalaciones...
POLÍTICA NACIONAL12 horas atrás

Asamblea Nacional sesionará en la sede del Parlatino

La Asamblea Nacional reanudará este martes, 13 de octubre, las sesiones ordinarias del Pleno en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano...
Recomendaciones culturales13 horas atrás

MiCultura evalúa edificaciones patrimoniales afectadas por el sismo

El Ministerio de Cultura (MiCultura) coordina la evaluación de edificaciones patrimoniales, iglesias, museos y otros inmuebles de interés cultural afectados...
AJÍ14 horas atrás

Chili sin carne con arroz de jazmín

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

IMA entregará más de 20 mil bolsas a los afectados por el terremoto

Durante la conferencia de prensa del equipo interinstitucional de asistencia humanitaria, el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA),...
ENTRETENIMIENTO15 horas atrás

Harry Styles recuerda la etapa de One Direction en la que se sentía encerrado por la fama

La notoriedad de One Direction convirtió en una lucha incluso las actividades más simples, como dar un paseo para Harry...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!