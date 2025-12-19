Presidente viaja a Brasil para participar en la LXVII Cumbre del Mercosur

El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a Foz de Iguazú, Brasil, para participar el sábado 20 de diciembre en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur). En su segunda intervención como país asociado, Panamá presentará formalmente ante los jefes de Estado del bloque la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76).

Con la ratificación de esta ley, el presidente Mulino cumple oficialmente con uno de los requisitos fundamentales para consolidar a Panamá como Estado asociado del bloque del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Como preámbulo a la cumbre, se realizó este jueves un encuentro del Grupo negociador Mercado Común. Panamá recibió cortesía de sala para compartir su visión sobre la implementación del ACE-76 (aprobado en octubre de 2025).

Linda Castillo, jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, destacó que este acuerdo permite “una integración gradual, flexible y progresiva, protegiendo a los sectores productivos nacionales. A la vez, le permite a Panamá ofrecerle al Mercosur su plataforma logística, su conectividad aérea, marítima, portuaria y de acuerdos comerciales, que lo conecten con 65 socios preferenciales alrededor del mundo”.

Este viernes se desarrolla la reunión del Consejo General del Mercosur, con la participación de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados. Panamá está representado por Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias y jefe del equipo negociador, y el canciller, Javier Martínez-Acha, para revisar todos los trabajos realizados durante el semestre, como parte del plan de acción del Mercosur. Esto le da la oportunidad a Panamá de conocer el Mercosur desde adentro, sus órganos y todas sus acciones de trabajo que le permitirán a Panamá tener una visión ampliada para el acercamiento gradual con los países del bloque.

Bajo el liderazgo del presidente Mulino, el depósito oportuno del Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur es una decisión económica de Estado que fortalece la economía, amplía oportunidades comerciales, atrae inversión de calidad y consolida el posicionamiento político y democrático de Panamá en la región y en el mundo.

El presidente Mulino asiste a la cumbre acompañado de los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Javier Martínez – Acha (Relaciones Exteriores) y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.