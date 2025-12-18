CAF inaugurará el Foro Económico con un gran festival cultural

Con el objetivo de celebrar y potenciar el talento creativo de América Latina y el Caribe, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– realizará el próximo 27 de enero el Festival “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”, que inaugurará la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El encuentro destacará el rol de la cultura como motor estratégico para el desarrollo económico, social y sostenible.

El Festival Voces por Nuestra Región ofrecerá un espacio dinámico con ferias culturales, conversatorios, foros de innovación, mesas sectoriales y sesiones de co-creación. La programación abordará temas clave como música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas.

“La cultura es una fuerza transformadora. En CAF creemos profundamente en su capacidad para generar desarrollo, inclusión y oportunidades. Este festival demostrará que nuestra región tiene talento de clase mundial y un enorme potencial para mostrarle al mundo una narrativa distinta: la de una América Latina y el Caribe creativa, vibrante y capaz de liderar soluciones globales”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La actividad se llevará a cabo en el Panamá Convention Center y contará con entrada gratuita, permitiendo la participación de artistas, gestores culturales, emprendedores creativos y público general. Para participar puede registrarse aquí.

El pasado 10 de diciembre, el Ministerio de Cultura de Panamá y CAF realizaron el lanzamiento oficial del Festival, en el marco de la presentación de la nueva política regional para la promoción y protección de las personas artistas y trabajadoras de la cultura de los países SICA, reafirmando el compromiso conjunto de fortalecer al sector cultural como eje de desarrollo y bienestar.

Apertura del Foro Económico Internacional 2026

El festival marcará el inicio de la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá. Este foro reunirá, del 27 al 30 de enero, a líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisión para analizar los desafíos más urgentes de la región y construir soluciones que impulsen el crecimiento sostenible, la inclusión y la competitividad.

La agenda incluirá el Foro Económico los días 28 y 29 de enero, y una rueda de negocios los días 29 y 30, consolidando a Panamá como un punto de encuentro estratégico e impulsando una visión compartida de América Latina y el Caribe como una “región solución” ante los grandes retos globales.

Sobre CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

CAF tiene la misión de mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos mediante operaciones de financiamiento, conocimiento y cooperación técnica. Fundado en 1970, está integrado por 24 países —incluyendo 22 de América Latina y el Caribe— y 13 bancos privados. Es uno de los principales proveedores de financiamiento multilateral de la región y un aliado estratégico en la construcción de economías más productivas, inclusivas y sostenibles.