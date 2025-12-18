Connect with us

CAF inaugurará el Foro Económico con un gran festival cultural

Museo del Canal conmemorará los 36 años de la Invasión con varias actividades

Presidente Mulino dio más datos sobre el crecimiento de la economía

Minsa desmiente información sobre cierre de farmacias

Presidente Mulino rinde honor capitán Post Mortem José Isaza Melo

Con el objetivo de celebrar y potenciar el talento creativo de América Latina y el Caribe, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– realizará el próximo 27 de enero el Festival “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”, que inaugurará la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El encuentro destacará el rol de la cultura como motor estratégico para el desarrollo económico, social y sostenible.

El Festival Voces por Nuestra Región ofrecerá un espacio dinámico con ferias culturales, conversatorios, foros de innovación, mesas sectoriales y sesiones de co-creación. La programación abordará temas clave como música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas.

“La cultura es una fuerza transformadora. En CAF creemos profundamente en su capacidad para generar desarrollo, inclusión y oportunidades. Este festival demostrará que nuestra región tiene talento de clase mundial y un enorme potencial para mostrarle al mundo una narrativa distinta: la de una América Latina y el Caribe creativa, vibrante y capaz de liderar soluciones globales”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La actividad se llevará a cabo en el Panamá Convention Center y contará con entrada gratuita, permitiendo la participación de artistas, gestores culturales, emprendedores creativos y público general. Para participar puede registrarse aquí.

El pasado 10 de diciembre, el Ministerio de Cultura de Panamá y CAF realizaron el lanzamiento oficial del Festival, en el marco de la presentación de la nueva política regional para la promoción y protección de las personas artistas y trabajadoras de la cultura de los países SICA, reafirmando el compromiso conjunto de fortalecer al sector cultural como eje de desarrollo y bienestar.

Apertura del Foro Económico Internacional 2026

El festival marcará el inicio de la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá. Este foro reunirá, del 27 al 30 de enero, a líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisión para analizar los desafíos más urgentes de la región y construir soluciones que impulsen el crecimiento sostenible, la inclusión y la competitividad.

La agenda incluirá el Foro Económico los días 28 y 29 de enero, y una rueda de negocios los días 29 y 30, consolidando a Panamá como un punto de encuentro estratégico e impulsando una visión compartida de América Latina y el Caribe como una “región solución” ante los grandes retos globales.

Sobre CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

CAF tiene la misión de mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos mediante operaciones de financiamiento, conocimiento y cooperación técnica. Fundado en 1970, está integrado por 24 países —incluyendo 22 de América Latina y el Caribe— y 13 bancos privados. Es uno de los principales proveedores de financiamiento multilateral de la región y un aliado estratégico en la construcción de economías más productivas, inclusivas y sostenibles.

