Principal acusada por la muerte de Matthew Perry conocerá su condena

El caso relacionado con el fallecimiento del actor Matthew Perry ha llegado a un momento crucial. Esta semana, la persona principal involucrada, apodada la «Reina de la Ketamina», se presentará ante un tribunal en Los Ángeles para recibir su sentencia.

La persona acusada, llamada Jasveen Sangha, aceptó su culpabilidad en varios delitos vinculados con la distribución de drogas ilegales, incluyendo la entrega de ketamina, que resultó en la muerte del famoso actor en octubre de 2023.

Las investigaciones revelan que hay varias personas asociadas a una red que facilitaba el acceso a la droga. Entre ellas se encuentra un médico y otros involucrados que habrían participado en el proceso que llevó a la administración de la sustancia.

Las autoridades afirman que los acusados aprovecharon los problemas de adicción del actor, quien se volvió reconocido mundialmente por su papel en la serie Friends, para obtener ganancias económicas.

Este juicio ya ha resultado en condenas anteriores, y la resolución que se tome ahora será otro punto significativo en un caso que impactó a la industria del entretenimiento.